لإسقاط الأهداف الجوية.. أوكرانيا تُدخل إلى المعارك سلاح "الرمح الثلاثي"

أعلن قائد قوة الطائرات بدون طيار في الجيش الأوكراني فاديم سوخاريفسكي أن بلاده طورت سلاحا ليزريا قادرا على إسقاط الأهداف من مسافة تزيد عن ميل واحد.



وقال سوخاريفسكي، خلال حديثه في قمة دفاعية في كييف: "يمكننا بالفعل إسقاط الطائرات بهذا الليزر على ارتفاع يزيد عن 2 كيلومتر (1.2 ميل) ونعمل على تطويره"، بحسب ما نقلت محطة "سي إن إن" عن وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا".

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ويطلق على السلاح اسم "تريزوب"، أو"الرمح الثلاثي" باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى الرمز الوطني لأوكرانيا الذي يمثل الاستقلال والقوة والوحدة. وقال سوخاريفسكي، خلال حديثه في قمة دفاعية في كييف: "يمكننا بالفعل إسقاط الطائرات بهذا الليزر على ارتفاع يزيد عن 2 كيلومتر (1.2 ميل) ونعمل على تطويره"، بحسب ما نقلت محطة "سي إن إن" عن وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا".ويطلق على السلاح اسم "تريزوب"، أو"الرمح الثلاثي" باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى الرمز الوطني لأوكرانيا الذي يمثل الاستقلال والقوة والوحدة.

ولم يقدم سوخاريفسكي أي تفاصيل أخرى حول السلاح، وقال خبراء، لـ "سي إن إن"، إن هناك إمكانية لوجود مثل هذا السلاح فعلا.



وقال باتريك سينفت من شركة "أرمامنت" المتخصصة في أبحاث الأسلحة والذخائر، لشبكة "سي إن إن" إنه في حين لا يُعرف سوى القليل عن "تريزوب"، من الممكن بالنسبة لأوكرانيا تطوير سلاح موجه بالطاقة قادر على تدمير بعض الأهداف الجوية".



وأشار سينفت إلى نظام الأسلحة الليزرية التابع للبحرية الأمريكية (LaWS) الذي يعمل على نطاقات مماثلة منذ 2014، مضيفا أنه "يمكن تحقيق ذلك بشكل خاص باستخدام أشعة الليزر جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى المتاحة". (ارم نيوز)