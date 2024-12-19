Advertisement

عربي-دولي

"جيش مغاوير الثورة"... هكذا لعبت أميركا دوراً أساسيّاً في الإطاحة ببشار الأسد

Lebanon 24
19-12-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1294941-638702094404882385.jpg
Doc-P-1294941-638702094404882385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة "تلغراف" البريطانية، كشفت أنّ الولايات المتحدة الأميركية دعمت ودرّبت مجموعة من المسلحين للانضمام إلى الهجوم الذي أطاح نظام بشار الأسد في سوريا.

وفي إحاطةٍ قدّمتها القوات الخاصة الأميركية في سوريا لمجموعةٍ من المسلحين المدعومين من قبلها قُبيل الإطاحة بالأسد، قيل لمقاتلين دربتهم بريطانيا وأميركا في جيش "مغاوير الثورة": "هذه هي لحظتكم".
Advertisement

ووفق الصحيفة فإنّ أول إشارة تدلّ على علم واشنطن المسبق بالهجوم، هو أنّها أمرت جيش "مغاوير الثورة" المدعوم من قبلها بزيادة عدد قواته، والاستعداد لهجوم قد يؤدي إلى نهاية نظام الأسد.

وتنقل "تلغراف" عن بشار المشهداني وهو أحد قادة جيش "مغاوير الثورة": "قيل لنا: كل شيء على وشك أن يتغير، هذه هي لحظتكم التاريخية، إما أن يسقط الأسد أو أنتم ستسقطون، لكنهم لم يحددوا متى أو أين، بل قالوا لنا فقط استعدوا".

وفي الأسابيع التي سبقت الإحاطة الصحافية التي قدّمتها القوات الخاصة الأميركية في قاعدة التنف الجوية التي تسيطر عليها واشنطن عند الحدود مع العراق، فإنّه تضخّمت صفوف "مغاوير الثورة" بوحدات مستقلة أصغر حجماً، وفقاً للمشهداني.

وأضاف المشهداني أنّ عدد القوات ارتفع من نحو 800 إلى ما يصل إلى 3000 مقاتل مدجج بالسلاح ومدعوم من الولايات المتحدة، إذ يتقاضى كل مقاتل نحو 400 دولار أميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه ومع تقدّم المسلحين جنوباً نحو العاصمة دمشق، تقدّم جيش "مغاوير الثورة" خارج التنف، وذلك لمنع فلول تنظيم "داعش" من استغلال فراغ السلطة في حالة سقوط الأسد، بحسب ما أخبر به ضباط كبار في الجيش الأميركي لقادة عسكريين في المعارضة السورية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الأمر يشير ليس فقط إلى أن واشنطن كانت على علم بالهجوم الذي قادته "هيئة تحرير الشام" بل إنّ لديها معلومات استخبارية دقيقة حول نطاقه أيضاً.

وأوضحت الصحيفة أنّه مع بدء الهجوم نحو العاصمة دمشق في 8 كانون الأول، انتشرت قوات جيش "مغاوير الثورة" عبر الصحراء الشرقية، وسيطرت على طرق رئيسة، وانضمت إلى فصيلٍ مسلّح في مدينة درعا جنوبي سوريا، وصل إلى دمشق قبل "هيئة تحرير الشام".

وصرّح المشهداني بأنّ جيش "مغاوير الثورة" ومقاتلي "هيئة تحرير الشام" كانوا على تنسيقٍ وتعاونٍ جيد، وأنّ الاتصالات بين المجموعتين يجري تنسيقها من قبل الأميركيين في التنف. (الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:28 | 2024-12-19
11:00 | 2024-12-19
10:42 | 2024-12-19
10:30 | 2024-12-19
10:17 | 2024-12-19
10:00 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24