هل ينتقم "داعش" من "هيئة تحرير الشام" في سوريا؟

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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ أجهزة الأمن الفرنسية لا زالت في حالة حذر وتخوّف من التطوّرات الأخيرة في سوريا، التي زعزعت موازين القوى في المنطقة، وسط تشكيك في مدى قُدرة زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع على احتواء أنشطة الجماعات الإرهابية الكثيرة.وحذّرت الاستخبارات الفرنسية، من تمكّن تنظيم داعش الإرهابي من إعادة تشكيل قواته، وشنّ الضربات ضدّ قادة دمشق الجدد دون تردد، فيما يزداد عدم اليقين من توجّهات وقُدرات الجولاني الذي أعلن انفصاله عن الجهادية العالمية، على التصدّي لتنظيم داعش على الرغم من أنّ هيئة تحرير الشام سبق، وأن نجحت في مُطاردة خلاياه في إدلب والقضاء عليه.ووفقاً للمديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، فإنّه إذا لم يكن هناك خوف من خطر دخول مجموعات من المسلحين والإرهابيين للأراضي الأوروبية في المستقبل القريب، إلا أنّ هذه الاضطرابات الإقليمية يمكن أن تُسمح بذلك على المدى البعيد.وسبق أن طالت اتهامات كثيرة لهيئة تحرير الشام، بتقديم خدمات استخبارية مُهمّة للبنتاغون ضدّ مُنافسها التقليدي تنظيم داعش الإرهابي، ساهمت بشكل خاص في مقتل عدّة زعماء لداعش كان أوّلهم أبوبكر البغدادي، وهو ما يحفز التنظيم اليوم على الانتقام وإعادة السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي السورية، خاصة تلك التي لا تحظى بتواجد قوي للهيئة والفصائل المسلحة المُنضوية تحتها.وأشارت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أنّ تنظيم داعش، وصف استيلاء هيئة تحرير الشام على الحُكم في سوريا بأنّه "ثورة غير مقدسة وغير قادرة على تطبيق الشريعة"، مُعتبراً أنّ مؤسس جبهة النصرة، قد انفصل عن المنظمة الأم وتخلّى عن عالمية الجهاد، وبالتالي فهو مثل العدو الذي يجب أن يخاف على نفسه، وذلك في إشارة تهديد واضحة من داعش. (الإمارات 24)