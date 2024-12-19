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عربي-دولي

مقرّبون من زوجة بشار الأسد... إليكم ما شهدته مدينة حماة اليوم

Lebanon 24
19-12-2024 | 06:10
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في تنفيذ لما وعد به أحمد الشرع، قائد "إدارة العمليات العسكرية" التي تضم هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها، من ملاحقة كل من تورط بدماء السوريين، تشهد مدينة حماة اليوم الخميس محاكمات لضباط سابقين سلموا أنفسهم، فضلا عن مقربين من أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن المحاكمة ستطال المحتجزين والأسرى الذين أودعوا سجن حماة المركزي، ممن سلموا أنفسهم لقوات العمليات العسكرية أو اعتُقلوا خلال المعارك.

وكان المرصد أوضح سابقا أن "إدارة العمليات العسكرية" نفذت حملة مداهمة واعتقالات في الساحل السوري وحماة وحمص، ضد أمراء الحرب مع قيادات متنفذة في النظام السابق.

كما أوضح أن من بين هؤلاء شخصيات مرتبطة بأسماء الأسد، فضلا عن مسؤولين وضباط سابقين، ارتكبوا جرائم في عهد الأسد.

كذلك، من بين الأسماء من يوصفون بالشبيحة و"كتبة التقارير"، وهي عبارة تستعمل بين السوريين منذ سنوات وعقود للدلالة على "الواشين" والمرتبطين بأجهزة المخابرات. (العربية)
 
 
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