ابتلع آلاف السجناء.. شاهدوا "بيت الرعب" في السويداء

وصف بـ "بيت الرعب" حيث قضى آلاف السوريين سنوات موحشة في زنازين ضيقة، إثر اعتقالهم من قبل السلطات السورية وأنظمة المخابرات السابقة.

في جولة للعربية على سجن المنفردات في فرع الأمن العسكري في مدينة السويداء، التي تقع على بعد 100 كم جنوب مدينة دمشق، ظهرت تلك السجون التي تكاد لا تتعدى المترين طولا وعرضاً، أشبه بقبور قاتمة تحفل بأيام مرعبة عاشها آلاف المعتقلين.



كما بدت في تلك الزنزانات المظلمة فتحات ضيقة في السقف من أجل التهوئة، إلا أنها بالكاد تسمح بدخول الهواء. فيما حفرت حيطانها بكتابات وأسماء المساجين، الذين خطوها بأظافرهم، علهم لا ينتسون أو ينسون حتى هوياتهم.

وكانت الفصائل المسلحة التي دخلت تلك المحافظة كما غيرها بعد سيطرتها على العاصمة دمشق، أطلقت سراح كافة المساجين.



بينما لا تزال آلاف الأسماء مفقودة ولا يعرف عنها شيئاً في كامل البلاد، عقب اعتقالها من قبل أجهزة الأمن السابقة. (العربية)