Advertisement

عربي-دولي

ابتلع آلاف السجناء.. شاهدوا "بيت الرعب" في السويداء

Lebanon 24
19-12-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1294975-638702152622625455.png
Doc-P-1294975-638702152622625455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف بـ "بيت الرعب" حيث قضى آلاف السوريين سنوات موحشة في زنازين ضيقة، إثر اعتقالهم من قبل السلطات السورية وأنظمة المخابرات السابقة.
 
في جولة للعربية على سجن المنفردات في فرع الأمن العسكري في مدينة السويداء، التي تقع على بعد 100 كم جنوب مدينة دمشق، ظهرت تلك السجون التي تكاد لا تتعدى المترين طولا وعرضاً، أشبه بقبور قاتمة تحفل بأيام مرعبة عاشها آلاف المعتقلين.

كما بدت في تلك الزنزانات المظلمة فتحات ضيقة في السقف من أجل التهوئة، إلا أنها بالكاد تسمح بدخول الهواء. فيما حفرت حيطانها بكتابات وأسماء المساجين، الذين خطوها بأظافرهم، علهم لا ينتسون أو ينسون حتى هوياتهم.
 
وكانت الفصائل المسلحة التي دخلت تلك المحافظة كما غيرها بعد سيطرتها على العاصمة دمشق، أطلقت سراح كافة المساجين.

بينما لا تزال آلاف الأسماء مفقودة ولا يعرف عنها شيئاً في كامل البلاد، عقب اعتقالها من قبل أجهزة الأمن السابقة. (العربية) 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:28 | 2024-12-19
11:00 | 2024-12-19
10:42 | 2024-12-19
10:30 | 2024-12-19
10:17 | 2024-12-19
10:00 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24