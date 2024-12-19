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عربي-دولي

مشهد مرعب... قطار اصطدم بصهريج! (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2024 | 10:17
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بشاحنة صهريج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في مدينة بيكوس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.
وتظهر المقاطع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعية لحظات ما قبل الحادثة، عندما كانت السيارات تقف عند إشارة المرور في تقاطع خط السير، وفجأة يظهر القطار من جهة اليسار مسرعا، ويصطدم بالشاحنة التي كانت تقف في بداية الصف.
وعرضت المقاطع مشاهدا من جحم الدمار الذي خلفه الاصطدام في منطقة الحادث، بالإضافة إلى أضرار في عربات القطار. (سبوتنيك)
 
 
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