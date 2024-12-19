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عربي-دولي
في أول تحرك منذ وصول السلطة الجديدة.. مظاهرات واحتجاجات في دمشق
Lebanon 24
19-12-2024
|
14:50
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تجمع مئات السوريين في ساحة الامويين في دمشق، اليوم الخميس، مطالبين ب"إرساء دولة مدنية ديموقراطية وبإشراك النساء في بناء سوريا الجديدة"، في أول تحرك من نوعه منذ وصول السلطة الجديدة التي تقودها "هيئة تحرير الشام"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وتجمع رجال ونساء من أعمار مختلفة، قرب نصب السيف الدمشقي الشهير، مرددين هتافات عدة بينها "الدين لله والوطن للجميع".
وحمل بعضهم لافتات مطالبة "بدولة المواطنة والقانون" و"العلمانية". وجاء في لافتة أخرى "نريد ديموقراطية وليس دينوقراطية" (تيوقراطية).
واقتصر وجود "هيئة تحرير الشام" على بضعة مقاتلين مسلحين، بعضهم مقنع، جالوا بين المتظاهرين. وتحدث أحدهم إلى حشد حوله، معتبرا أن "الثورة السورية العظيمة انتصرت بقوة السلاح" قبل أن يقاطعه المتظاهرون بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".
وجاءت المطالبة بحق المرأة في المشاركة في العمل السياسي بعد أيام من تصريح أدلى به المتحدث باسم الإدارة السياسية التابعة للسلطة الجديدة عبيدة أرناؤوط أثار انتقادات عدة. (الوكالة الوطنية)
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