حول حق الفتيات في الدراسة.. ماذا أعلن وزير التعليم السوري الجديد؟

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وأكّد أن "هذه التغييرات لن تشمل تعديل المناهج الدراسية أو تقييد حقوق الفتيات في التعليم"، بحسب وكالة "رويترز".وأشار القادري إلى أن "التعليم خط أحمر" للسوريين وأنه "أهم من الطعام والماء"، مضيفاً أنه "يعتبر التعليم حقا غير قابل للتفاوض لجميع الطلاب، بغض النظر عن جنسهم".وإعتبر أن "طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم"، مشيرًا إلى أن عدد الفتيات في المدارس قد يتفوق على عدد الشباب في بعض المناطق.كما كشف القادري أن النظام التعليمي السوري سيظل يُدرّس فيه الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، كمادة دراسية ضمن المناهج.على صعيد آخر، أشار إلى أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، بينما سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير، مشددا على أن هذه الأنماط لن تتغير في الوقت الحالي. (سكاي نيوز)