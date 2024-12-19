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عربي-دولي

لأول مرة منذ سنوات.. وفد أميركي رفيع في دمشق للقاء الشرع

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:03
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على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنه من المبكر طرح مسألة رفع "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع عن قوائم الإرهاب، فإنها ستوفد مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية للقاء الشرع.

فقد كشف مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية أن كبيرة دبلوماسيي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ستسافر إلى دمشق في الأيام القليلة المقبلة.
 
كما أضافا أنه من المتوقع أن تلتقي ليف بالشرع الذي يقود حاليا "إدارة العمليات العسكرية"، وأصبح أقرب للحاكم الفعلي للبلاد، حسبما نقل موقع "أكسيوس".
 
هذا وسيرافق الدبلوماسية في رحلتها المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا دانييل روبنشتاين، الذي تقاعد من وزارة الخارجية إلا أنه استدعي مجددا من أجل التوجه إلى سوريا كأعلى دبلوماسي أميركي هناك.
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وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول في وزارة الخارجية إلى سوريا منذ سنوات عديدة، وتعد جزءًا من إمكانية المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري. (العربية)
 
 
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