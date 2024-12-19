لأول مرة منذ سنوات.. وفد أميركي رفيع في دمشق للقاء الشرع

على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنه من المبكر طرح مسألة رفع "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع عن قوائم الإرهاب، فإنها ستوفد مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية للقاء الشرع.



فقد كشف مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية أن كبيرة دبلوماسيي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ستسافر إلى دمشق في الأيام القليلة المقبلة.

كما أضافا أنه من المتوقع أن تلتقي ليف بالشرع الذي يقود حاليا "إدارة العمليات العسكرية"، وأصبح أقرب للحاكم الفعلي للبلاد، حسبما نقل موقع "أكسيوس".