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عربي-دولي

أول قرار لرئيس حكومة تصريف الأعمال السورية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:24
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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، الخميس، أول قرار منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء قرار البشير بإنهاء عمل خالد حبوباتي كرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتكليف محمد حازم محمد شريف بقله بدلا عنه.
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وجرى تكليف البشير برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول اذار 2025 بقرار من هيئة تحرير الشام برئاسة أبو محمد الجولاني.


وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.


وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.

وتبدو المرحلة الانتقالية في سوريا مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء. الإجماع بين الخبراء يتمحور حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد على الوطنية والشمولية، مع الالتزام بالشرعية الدولية. (سكاي نيوز)
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