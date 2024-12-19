اضطراب سياسيّ في أوروبا.. كيف ستتعامل مع ترامب؟

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مع وجود ألمانيا وفرنسا في حالة اضطراب سياسي، ستبدأ الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب في وقت تمر فيه القارة العجوز بحالة من عدم الاستقرار.من ألمانيا، حيث انهارت حكومة المستشار أولاف شولز للتو، إلى فرنسا، حيث تعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات بعد أشهر من الاضطرابات السياسية الداخلية، فإن القوى الكبرى في أوروبا تتراجع بينما تواجه عودة ترامب القوية إلى الساحة السياسية.وقال فولفغانغ إيشينغر، الذي شغل منصب سفير ألمانيا لدى الولايات المتحدة خلال حرب العراق، لصحيفة "نيويورك تايمز": "نحن لسنا مجهزين بشكل جيد، وهذا أمر مؤكد.. إنها لحظة سيئة للغاية بالنسبة لبلدي أن يكون في خضم حملة انتخابية، مع نقاش سياسي مستقطب إلى حد ما".وقال إيشنغر، الذي ترأس مؤتمر ميونخ للأمن حتى عام 2022، إنه متفائل بأن ألمانيا ستخرج بحكومة جديدة، من المحتمل أن يقودها المرشح المحافظ، فريدريش ميرز، والتي يمكن أن تشارك بشكل بناء مع إدارة ترامب.ويبدو أن ماكرون، على الرغم من كل مشاكله الداخلية، مصمم على لعب دور نشط في تشكيل استجابة أوروبا للحرب الأوكرانية. وقد طرح مؤخراً فكرة إرسال قوة حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، على الرغم من أنها لم تجد سوى القليل من الدعم الفوري من المسؤولين الأوروبيين الآخرين.ومع ذلك، فهو وزعماء آخرون منشغلون بقضايا أخرى، من المشاكل الاقتصادية إلى تصاعد الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة. وهذا يتركهم في وضع ضعيف للرد بأي طريقة منسقة على ما قد يكون مقترحات غير مستساغة سياسياً من قبل ترامب حول كيفية إنهاء الحرب.هذا الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأن مساعدي ترامب كانوا يناقشون خطة لإنشاء منطقة عازلة بين القوات الأوكرانية والروسية التي سيتم دوريات من قبل 40000 جندي أوروبي. مثل هذا الاقتراح من شأنه أن يسبب غضبا في برلين ولندن، حيث كان رفض إرسال القوات مادة إيمانية منذ الأيام الأولى للحرب.وقال جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مقره برلين: "لن تحدث المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 800 ميل بين أوكرانيا وروسيا".وأضاف "لا يمكن لأوروبا أن تفعل ذلك بدون دعم أمريكي. لكنه جزء جيد جداً من المسرح السياسي".وقال شابيرو إن التحدي يتمثل في عدم استفزاز القادة الأوروبيين أو تقسيمهم من قبل ترامب، ولكن التأكد من أن أوروبا لديها مقعد في أي مفاوضات دبلوماسية تشمل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.وبالنظر إلى التيارات السياسية المتقاطعة في الداخل، فهذا الأمر سيصعب تحقيقه بحسب الصحيفة. فتقع ألمانيا في جدل ساخن حول الاقتصاد، مع تعرض نموذجها القائم على التصدير للخطر بسبب التعريفات الجمركية المهددة لترامب. ووقعت فرنسا في حالة من الشلل منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية غير حكيمة في الصيف الماضي.حتى في بريطانيا، حيث انتخب الناخبون حكومة عمالية بأغلبية ساحقة في تموز، فإن البلاد غارقة في المشاكل الاقتصادية، فضلاً عن تهديد المتمردين من حزب مناهض للمهاجرين يتزعمه نايغل فاراج، له صلات بترامب.وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن رغبته في تقريب بريطانيا من بقية أوروبا، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق أي زعيم بريطاني من لعب دور رجل الدولة الذي قام به سلفه العمالي توني بلير في أواخر عام 1990.هذا يترك إيطاليا وبولندا كحامل قياسي غير محتمل لأوروبا. فقد اكتسبت رئيسة الوزراء اليمينية الإيطالية، جورجيا ميلوني، نفوذاً حيث يراهن الدبلوماسيون على أنها ستكون قادرة على بناء الجسور مع ترامب. بينما رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، سوف يأخذ دوراً واضحاً عندما تتولى بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي العام المقبل.تريد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن تلعب دوراً نشطاً في عهد رئيستها أورسولا فون دير لاين. وقال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، إن الافتقار إلى قادة أقوياء في عواصم أوروبا "سيعزز بالتأكيد موقف ترامب الرافض والازدراء تجاه الاتحاد الأوروبي، وهو ما نتذكره من عهد ترامب الأول".وقال جي أوشرارد آرو، الذي كان سفير فرنسا لدى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الأولى: "لم تكن الدول الأوروبية الرئيسية الثلاث بهذا الضعف من قبل. وإيطاليا وبولندا، اللتان لا يوجد بينهما شيء مشترك، لن تشغلا مقعد السائق، مهما كانت ادعاءاتهما".وقال أرو، الذي شارك في حملة الضغط غير المثمرة في أوروبا لإقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، إن القادة الأوروبيين يعيدون تدوير قواعد اللعبة التي استخدموها خلال الفترة الأولى في مغازلة وإطراء الرئيس المنتخب لإبرام صفقاتهم الخاصة.ومع ذلك، يجادل بعض المحللين بأن التركيز على قادة أوروبا المتعثرين يصرف الانتباه عن مشكلة هيكلية أعمق كشفها ترامب، وهي اعتمادها الاستراتيجي المستمر على الولايات المتحدة.وقال شابيرو: "كل الأوروبيين الذين يريدون التمسك بموقفهم لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك إذا انتقل الأمريكيون إلى الطرف الآخر من الميدان.. توقعاتي هي أنهم سيعيدون تشكيل أنفسهم حول الموقف الأمريكي الجديد". (24.ae)