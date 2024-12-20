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عربي-دولي

"رويترز": إدارة بايدن ستقدم تقريرا بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:00
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أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت "رويترز" عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 كانون الأول، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها "لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل".
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وحسب "رويترز"، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وأوضحت "رويترز"، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت "رويترز" عما كتبه ماكغورك: "التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وأضاف أن الإدارة "ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات"، مردفا: "بحلول 17 كانون الأول، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر". (الشرق الأوسط)
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