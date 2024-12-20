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انفجارات ضخمة تهز كييف

Lebanon 24
20-12-2024 | 01:23
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات ضخمة تهز كييف وانطلاق صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا.


وأفادت المصادر بأن الضربات استهدفت حتى الآن مواقع الطاقة والبنية التحتية وأنه تو توجيه 5 ضربات بالصواريخ فرط الصوتية استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا.
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وقالت مواقع إعلامية إن هذه الضربات قد تكون ردا على اغتيال نظام كييف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسية أندريه كيريلوف في موسكو مؤخرا.

كما أشارت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا إلى أن صافرات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء البلاد.

من جهته صرح عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر "تلغرام" بوقوع انفجارات في المدينة نتيجة عمل منظومات الدفاع الجوي ونشوب حرائق وحدوث أضرار مادية طالت السسيارات في حي غولوسيفسكي في المدينة، ودعا المواطنين إلى البقاء في الملاجئ.

وأفادت المواقع الأوكرانية بوقوع سلسلة من الانفجارات فجر اليوم في مدينة بيرياسلاف في منطقة بوريسبيل بمقاطعة كييف، ومدن دنيبر، وكريفوي روغ، وخاركوف ومقاطعة تشيركاسي.

ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد، وبولتافا، وسومي، وخاركوف، وتشيركاسي، وتشرنيغوف. (روسيا اليوم)
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