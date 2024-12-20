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عربي-دولي

ما آخر مستجدات علاج ملك بريطانيا من السرطان؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 05:11
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كشف مصدر بقصر بكنغهام أن علاج الملك تشارلز ملك بريطانيا من السرطان يتقدم على نحو جيد وسيستمر خلال العام المقبل، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي شباط الماضي، أعلن قصر بكنغهام عن إصابة الملك البالغ من العمر 76 عاما، والذي اعتلى العرش في عام 2022، بنوع غير محدد من السرطان تم اكتشافه خلال فحوص بعد إجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.
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وعاد الملك إلى ممارسة واجباته العامة في نيسان.

وقال المصدر: "يسير علاجه بشكل إيجابي... وسيستمر خلال العام المقبل"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويتابع الفريق الطبي الخاص بالملك عن كثب ارتباطاته الرسمية منذ عودته إلى الحياة العامة.

وذكر المصدر أنه لم يطرأ أي تغيير على صحة الملك تشارلز، وأن الأنباء التي تفيد باستمرار علاجه في 2025 لا تمثل أي تحديث مهم.

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