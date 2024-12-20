من هم رجال "الجولاني"؟

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واعتمد الجولاني في الحكومة الانتقالية على شخصيات تسلمت السلطة في إدلب طوال السنوات التي فقدت خلالها حكومة الأسد سيطرتها على المحافظة، لتكون هذه الحكومة من مكون سوري واحد ينتمي إلى هيئة تحرير الشام فقط لا غير.



ويخشى الكثير من السوريين أن تكون "حكومة المكون الواحد" هذه نافذة لمستقبل سياسي لن يختلف عما ثار لأجله الشعب السوري عام 2011.



محمد البشير



هو مهندس وسياسي سوري يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وتسلم هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني لزمام السلطة في البلاد تحت مسمى الحكومة الانتقالية، تكثر التساؤلات عن المشهد السياسي المقبل في سوريا وكيف سيكون نظام الحكم في ظل هذا التحول السياسي التاريخي.واعتمد الجولاني في الحكومة الانتقالية على شخصيات تسلمت السلطة في إدلب طوال السنوات التي فقدت خلالها حكومة الأسد سيطرتها على المحافظة، لتكون هذه الحكومة من مكون سوري واحد ينتمي إلى هيئة تحرير الشام فقط لا غير.ويخشى الكثير من السوريين أن تكون "حكومة المكون الواحد" هذه نافذة لمستقبل سياسي لن يختلف عما ثار لأجله الشعب السوري عام 2011.هو مهندس وسياسي سوري يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.

ولد محمد البشير عام 1983 في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، وتخرج في جامعة حلب عام 2007 حاصلًا على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تخصص اتصالات.

في عام 2021، حصل على شهادة في الشريعة والقانون من جامعة إدلب، بالإضافة إلى شهادات في التنظيم الإداري وإدارة المشاريع.



محمد يعقوب العمر



يشغل منصب وزير الإعلام الحالي في الحكومة الانتقالية السورية. ولد العمر في بلدة خان السبل بمحافظة إدلب، وهو حاصل على إجازة في العلوم السياسية ويدرس الماجستير في الصحافة والإعلام.

ماهر الشرع



تضاربت الأنباء بشأن حقيقة تسليم ماهر الشرع، شقيق زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بالجولاني، منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الحالية.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن صفة "وزير" المتداولة غير صحيحة، بل إن ماهر الشرع يقوم بتسيير أعمال الوزارة مؤقتا.

ورغم هذه التعليقات إلا أن وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الحالية تستخدم عن نقل تصريحات الشرع صفة "وزير الصحة السوري المكلف".

ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب.

شادي الويسي



هو وزير العدل في حكومة الإنقاذ السورية، وهو شخصية بارزة في الساحة السياسية والإدارية في سوريا، ويملك خلفية أكاديمية في الدراسات الإسلامية والقانونية، وكان يعمل سابقًا في مجال التعليم كمدرس للتربية الإسلامية في محافظة حلب.



محمد طه الأحمد



هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة الانتقالية السورية.

نذير محمد القادري



هو وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية.

فادي القاسم



يشغل منصب وزير التنمية في الحكومة الانتقالية السورية.

حسام حاج حسين



هو وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الإنقاذ السورية منذ الولاية الرابعة للحكومة في عام 2021، واستمر في ولايتها الخامسة والسادسة، ومنذ ديسمبر 2024، وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية.

عبد المنعم عبد الحافظ



هو سياسي سوري يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الانتقالية السورية.

محمد عبد الرحمن



من مواليد 1985 في إدلب، هو عسكري وسياسي سوري يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية.

عبيدة أرناؤوط



هو المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أثارت تصريحاته عن المرأة ومحدودية كفاءتها على تسلم بعض المنصاب سخطا شعبيا كبيرا.



زيد العطار



بحسب وسائل إعلام سورية عرف بمعارضته الشديدة لنظام الأسد، بدأ "أبو عائشة" كأحد المسؤولين في "جبهة النصرة" سابقا، لينتقل في ما بعد إلى "حسام الشافعي"، المتحدث باسم جبهة "فتح الشام"، وصولا إلى زيد العطار، رئيس إدارة الشؤون السياسية في "هيئة تحرير الشام".

لا توجد أي معلومة دقيقة عن العطار إذ اعتمد خلال السنوات الماضية من عمله على التنقل في مناصبه وتغيير اسمه باستمرار.

ومن المتوقع بحسب المعلومات المتداولة أن يمسك زيد العطار بملف الخارجية والعلاقات مع الدول، سواء تم تعيينه بمنصب وزير، أم ظل محافظاً على سريته.

على من سيعتمد الشرع في ملف إيران؟



بحسب صحيفة "إيران إنترناشونال"، عينت هيئة تحرير الشام نائبا لها للشؤون الإيرانية.



ويحمل المعين عبد الرحمن فتاحي تاريخا من النشاط السلفي والتأثير الأيديولوجي الذي يمكن أن يساعد في تشكيل استراتيجية هيئة تحرير الشام تجاه إيران.



أمضى فتاحي، المعروف أيضا باسم أبو صفية الكردي، عقودا من الزمن في الدعوة إلى أيديولوجية السلفية الجهادية.



واكتسبت آراؤه السلفية أتباعا ولكنها جلبت له أيضا التدقيق، حيث احتجزته السلطات الإيرانية مرارا وتكرارا.



وأسفر اعتقاله الأخير في عام 2011 عن حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن رجائي شهر بالقرب من طهران.



وبعد إطلاق سراحه في عام 2014، غادر فتاحي إيران وانضم إلى جماعات جهادية في سوريا، حيث أصبح شخصية بارزة في حركة المهاجرين السنة في إيران. (سكاي نيوز)