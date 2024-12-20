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عربي-دولي

مُصففة شعر أثارت الرعب في بلدٍ عربيّ... إليكم ما فعلته

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:31
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حالة من الرعب والذعر انتابت المصريين بعد تداول منشور على فيسبوك خلال الأيام الماضية يفيد بانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء في البلاد.

وانتشر المنشور كالنار في الهشيم، وسط تحذيرات من خروج الأطفال من دون ذويهم، ونزول الفتيات إلى الشارع في ساعات متأخرة، خشية تعرضهن للخطف من قبل العصابات المزعومة.
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وأصدرت وزارة الداخلية بياناً لتوضيح حقيقة الأمر للمواطنين، حيث أفادت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت عن تحديد وضبط صاحبة المنشور المثير للجدل، والتي اتضح أنها تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات، ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة.

وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية.

وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. (العربية)
 
 
 

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