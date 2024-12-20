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عربي-دولي
بضربة دقيقة.. أميركا تعلن مقتل "أبو يوسف" زعيم "داعش" في سوريا
Lebanon 24
20-12-2024
|
10:39
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة، مقتل أبو يوسف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي والمعروف باسم "محمود" في ضربة جوية بمحافظة دير الزور في سوريا.
وقالت القيادة الأميركية في بيان: "في 19 كانون الاول، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم داعش أبو يوسف المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور بسوريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، بما في ذلك أبو يوسف".
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وأضافت: "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأميركية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل وتدهور جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها"، مشيرة الى انه "تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام السوري".
وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لداعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها"، مشيرة الى نية داعش لتحرير أكثر من 8000 عميل من المحتجزين حاليا في منشآت في سوريا".
إلى ذلك، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنستهدف بقوة هؤلاء القادة والنشطاء، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون تنفيذ عمليات خارج سوريا". (روسيا اليوم)
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