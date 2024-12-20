ماسك يطالب شولتس بالإستقالة

بعد عملية الدهس المروّعة التي هزّت سوق لأعياد الميلاد شرقي ألمانيا، طالب الملياردير الأميركي إيلون ماسك المستشار الألماني أولاف شولتس بالاستقالة.

وكتب على "إكس" تعليقاً على الحادثة: "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور. إنّه أحمق غير كفوء".

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