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ماسك يطالب شولتس بالإستقالة

Lebanon 24
20-12-2024 | 18:42
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بعد عملية الدهس المروّعة التي هزّت سوق لأعياد الميلاد شرقي ألمانيا، طالب الملياردير الأميركي إيلون ماسك المستشار الألماني أولاف شولتس بالاستقالة.
وكتب على "إكس" تعليقاً على الحادثة: "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور. إنّه أحمق غير كفوء".
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شولتس

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