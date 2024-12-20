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عربي-دولي

الخارجية السعودية: المملكة تُدين حادثة الدهس في سوق ماغديبورغ

Lebanon 24
20-12-2024 | 18:52
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبّرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.
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وأكدت المملكة موقفها في نبذ العنف، وعبّرت عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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