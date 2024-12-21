أُطلقه الحوثيون من اليمن.. صاروخ يستهدف وسط إسرائيل وسقوط جرحى





بالتزامن أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها تفتش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ فيها.

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فيما أظهرت مشاهد متداولة آثار الدمار الذي ألحقه الصاروخ، بينما ذكرت أجهزة الإسعاف أن 17 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقِلوا إلى المستشفى. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن محاولات اعتراض الصاروخ القادم من اليمن فشلت بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ورصد سقوط مقذوف في المنطقة.بالتزامن أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها تفتش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ فيها.فيما أظهرت مشاهد متداولة آثار الدمار الذي ألحقه الصاروخ، بينما ذكرت أجهزة الإسعاف أن 17 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقِلوا إلى المستشفى.

ولاحقاً، تبنى الحوثيون استهداف موقع عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".

وقال المتحدث باسم العسكري باسمه ان عملياتهم ضد العدو الإسرائيلي لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها.



تحذيرات إسرائيلية

أتى ذلك، بعدما وجهت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عدة تهديدات، أمس، لجماعة الحوثي، ملمحة لمصير مشابه لحزب الله.



إذ أكد نتنياهو أن كل من يمس أمن إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً جداً، معتبراً أن الحوثيين لن يتعلموا الدرس إلا بالطريقة الصعبة. (العربية)