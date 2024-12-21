رسائل غير مباشرة من إيران إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا.. ماذا طلبت فيها؟

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نقلت طهران رسائل بشكل غير مباشر، إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تناشدها بالحفاظ على أمن السفارة الإيرانية والمواقع المقدسة، وفق ما كشفه برلماني إيراني.وأفاد عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده بأن "أهم قضية بالنسبة لإيران بعد التطورات في سوريا هي الحفاظ على مصالح البلاد، وصون حرمة المزارات المقدسة للسيدة زينب، والسيدة سكينة، والسيدة رقية، بالإضافة إلى حماية السفارة الإيرانية".وأردف رضا زاده: "تم إرسال رسائل أو إجراء اتصالات غير مباشرة للتأكيد على هذه القضايا، ويبدو أن المعارضة المسلحة قدمت تعهدات لضمان عدم حدوث أي مشاكل في المزارات أو السفارة".وأشار البرلماني الإيراني إلى أن "الرسائل الإيرانية نُقلت عبر دول مشاركة في عملية أستانا وبعض الدول العربية"، مشددا على "ضرورة ضمان أمن السفارة الإيرانية والمزارات المقدسة في سوريا".وكشف أن السفارة الإيرانية في سوريا تعرضت لهجوم، لكنه لم يتسبب في أضرار كبيرة.