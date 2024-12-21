Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتوغل بمدينة البعث في القنيطرة السورية.. وتنفذ اعتقالات

Lebanon 24
21-12-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1295851-638704056519365591.jpeg
Doc-P-1295851-638704056519365591.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت القوات الإسرائيلية في مدينة البعث في محافظة القنيطرة بالجولان السوري المحتل، كما اعتقلت شخصين ودمرت طرقات في المدينة، بالإضافة إلى أنها نفذت حملات مداهمة، وفق ما أفادت قناة "العربية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين هناك.
Advertisement

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الأحد الماضي، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.

كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2024-12-22
06:15 | 2024-12-22
06:02 | 2024-12-22
05:30 | 2024-12-22
05:21 | 2024-12-22
05:05 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24