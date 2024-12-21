إسرائيل تتوغل بمدينة البعث في القنيطرة السورية.. وتنفذ اعتقالات

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توغلت القوات الإسرائيلية في مدينة البعث في محافظة القنيطرة بالجولان السوري المحتل، كما اعتقلت شخصين ودمرت طرقات في المدينة، بالإضافة إلى أنها نفذت حملات مداهمة، وفق ما أفادت قناة "العربية".وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين هناك.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الأحد الماضي، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي. (العربية)