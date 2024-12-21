18
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال عنيف يهزّ هذه الدولة.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
21-12-2024
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات فانواتو مساء اليوم السبت، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وذلك بعد بضعة أيام على زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب كبرى جزر الأرخبيل.
ووفق المعهد الأميركي، ضرب الزلزال على عمق 40 كلم، وعلى بعد 30 كلم إلى الغرب من العاصمة بورت فيلا.
Advertisement
ولا تزال جزيرة إيفات الرئيسية في البلاد تعاني من آثار زلزال الثلاثاء الذي أودى بحياة 12 شخصا، وأدى إلى انهيار مبان في العاصمة وتسبب بانزلاقات للتربة.
وخلافا للزلزال السابق، لم يتم إطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي جراء الزلزال الأخير الذي وقع الساعة 2,30(15,30 ت غ السبت).
وشبكات الهاتف المحمول معطلة منذ مطلع الأسبوع مما جعل الاتصال الخارجي مع فانواتو صعبا صباح الأحد.
إضافة إلى انقطاع الاتصالات، ألحق الزلزال الأول أضرارا بإمدادات المياه، وأدى إلى توقف العمليات في ميناء الشحن الرئيسي بالعاصمة.
وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدعم من والدتها... أنباء عن طلب أسماء الأسد الطلاق للسفر من روسيا إلى لندن
Lebanon 24
بدعم من والدتها... أنباء عن طلب أسماء الأسد الطلاق للسفر من روسيا إلى لندن
08:04 | 2024-12-21
21/12/2024 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
16:15 | 2024-12-21
21/12/2024 04:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
02:03 | 2024-12-22
22/12/2024 02:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
15:52 | 2024-12-21
21/12/2024 03:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "تفجير البيجر" في لبنان.. اكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "تفجير البيجر" في لبنان.. اكتشفوا ما جرى!
12:46 | 2024-12-21
21/12/2024 12:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:29 | 2024-12-22
عن مصير ماهر الأسد و"الجولاني"... ماذا قال وئام وهاب؟
06:15 | 2024-12-22
هل سيشارك بايدن في حفل تنصيب ترامب؟
06:02 | 2024-12-22
جنبلاط التقى القائد العام للادارة السوريّة.. وهذا ما أكّده الشرع عن العلاقة مع لبنان
05:30 | 2024-12-22
بعد سقوط الأسد.. "نظام" جديد بدأ يتشكل في الشرق الأوسط
05:21 | 2024-12-22
4 أشخاص قُتِلوا... مروحية اصطدمت بمستشفى وتحطمت (فيديو)
05:05 | 2024-12-22
رسالة تهديد إسرائيليّة مباشرة لـ"حزب الله".. هذا ما تضمنته
فيديو
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
22/12/2024 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
22/12/2024 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
01:55 | 2024-12-21
22/12/2024 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24