بعد سقوط الأسد.. "نظام" جديد بدأ يتشكل في الشرق الأوسط

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وبحسب الصحيفة، "مع تولي جماعة المتمردين الإسلاميين التي أطاحت بالأسد زمام الأمور في توجيه عملية الانتقال السياسي في البلاد، بدأت الحكومات الغربية في إعادة الانخراط في علاقات مع بلد ظل لفترة طويلة في حالة من الجمود الدبلوماسي. فيوم الثلاثاء، رُفِع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً. فيوم الجمعة، زار وفد أميركي سوريا، في أول زيارة دبلوماسية أميركية إلى دمشق منذ أكثر من عقد من الزمان.ولكن هناك العديد من الأمور غير مؤكدة. فيوم الخميس، تظاهر مئات السوريين في قلب دمشق، مطالبين السلطات الجديدة المرتبطة بالإسلاميين بالحفاظ على دولة علمانية شاملة. ويستعد الأكراد في شمال شرق سوريا لمعارك محتملة مع الفصائل المدعومة من تركيا. وواجه أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد هجمات انتقامية وقتل على أيدي الجماعات المتمردة التي قمعتها منذ فترة طويلة نصف قرن من الديكتاتورية".وتابعت الصحيفة، "لقد أوضح سقوط الأسد بعض الديناميات. فقد كان زوال النظام متوقعا من خلال القضاء التكتيكي الإسرائيلي على حزب الله. وعلاوة على ذلك، بعد الدفاع عنه لسنوات، كانت كل من إيران وروسيا غير قادرتين أو حتى غير راغبتين في إبقاء الأسد في السلطة. ويمثل الإطاحة به تغييرا سياسيا كبيرا في الشرق الأوسط.وكتبت لينا الخطيب، المحللة المختصة بشؤون الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث: "كما كان عام 1989 بمثابة نهاية الشيوعية في أوروبا، فإن هروب الأسد إلى موسكو يشير إلى زوال أيديولوجية المقاومة المناهضة للغرب وإسرائيل في الشرق الأوسط". وأضافت: "لأكثر من نصف قرن من الزمان، كانت عائلة الأسد العمود الفقري للنظام السياسي في الشرق الأوسط حيث أطلقت مجموعة من الدول على نفسها اسم المقاومة ضد ما أسمته الإمبريالية الغربية والصهيونية". وأضافت أن إسرائيل "أصبحت الآن هي من يحدد أجندة الشرق الأوسط"."وأضافت الصحيفة، "فقد سحقت إسرائيل أعداءها في حزب الله وحركة حماس الفلسطينية المسلحة. ومع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه الشهر المقبل، أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف قوي لدفع أجندة إسرائيل في المنطقة إلى الأمام. في مقال نُشر في مجلة فورين أفيرز، حدد المسؤولان الأمنيان الإسرائيليان السابقان آموس يادلين وأفنير جولوف استراتيجية من شأنها أن تؤسس "نظامًا إسرائيليًا في الشرق الأوسط"، وقاما بالدعوة إلى بذل جهود دبلوماسية لتعزيز ارتباط إسرائيل بالملكيات العربية في الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو جهد معقد يتطلب شراكة أميركية وتنازلات إسرائيلية في نهاية المطاف لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الفعلي. لكن هذا يتطلب أيضًا من نتنياهو تحدي أعضاء اليمين المتطرف الرئيسيين في ائتلافه الحاكم، الذين يتصورون أن إسرائيل ستضم قريبًا أجزاء من الضفة الغربية وحتى إنشاء مستوطنات في غزة".وتابعت الصحيفة، "وكتب يادلين وجولوف أنه "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أعادت إسرائيل تأكيد قدرتها على تشكيل السياسة والأمن في الشرق الأوسط". وأضافا: "ولكن بدون قيادة شجاعة، قد تتلاشى فرصة إسرائيل. إن تطلعات الأعضاء المتطرفين في ائتلاف نتنياهو لضم أجزاء من غزة والضفة الغربية، أو فرض الحكم العسكري في غزة، أو متابعة أجندة محلية استقطابية تعمل على إضعاف المؤسسات الديمقراطية من شأنها أن تعيق هذا التقدم بشدة". ولكن هناك لاعب إقليمي آخر يستشعر لحظته أيضاً. فقد كان نظام الأسد بمثابة المحور الرئيسي لما أطلق عليه المحللون منذ فترة طويلة "الهلال الشيعي" الإيراني، ومع رحيل الأسد واستسلام حزب الله، كما كتب حسن حسن في صحيفة الغارديان، فقد نشهد "نهاية الهلال الشيعي" الذي طالما خشيته إيران وصعود "القمر المكتمل" التركي، وإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي من القرن الأفريقي إلى بلاد الشام وأفغانستان"."وبحسب الصحيفة، "الواقع أن وكلاء تركيا يحتلون موقعا مهيمنا في دمشق وهم على استعداد للاستيلاء على المزيد من السيطرة في شمال شرق سوريا. ولطالما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإطاحة بالأسد، ويبدو الآن أنه أثبت صحة نهجه. كما لعب أردوغان دورا أكبر كرجل دولة إقليمي، حيث توسط مؤخرا في اتفاقيات السلام بين إثيوبيا والصومال، في حين عزز تحالف تركيا مع أذربيجان، الدولة النفطية المسلحة جيدا على عتبة إيران. حتى أن ترامب وصف التمرد السوري بأنه "استيلاء غير ودي" من قبل تركيا، وهو السرد الذي رفضته أنقرة. وقال وزير الخارجية هاكان فيدان في مقابلة: "لن نسميه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحا أن نعرض ما يحدث في سوريا" بهذه المصطلحات، مضيفا أن الإطاحة بالأسد تعكس "إرادة الشعب السوري" وأنه من المهم للشرق الأوسط أن يتجاوز "ثقافة الهيمنة"."ورأت الصحيفة أن "الصداقة التي تربط تركيا بالجماعات الإسلامية والدعم التاريخي للأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تشكل مصدر قلق لكل من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر، وكذلك إسرائيل، التي تدهورت علاقاتها مع تركيا منذ بداية الحرب في غزة. وقد تتخذ الصراعات السياسية في دمشق بسرعة طابعاً جيوسياسياً. وكتب جدعون راشمان، كاتب العمود في صحيفة فاينانشال تايمز: "قد تصطدم الطموحات المتنافسة لأردوغان ونتنياهو بسهولة في سوريا. إنها تخاطر بأن تصبح ساحة معركة للقوى الإقليمية المتنافسة لأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لديها أيضاً مصالح على المحك هناك"."وبحسب الصحيفة، "لكن على الرغم من أن النظام في طهران قد يضعف، فإن منافسيه سوف يكونون مضطرين إلى توخي الحذر في الضغط على مصالحهم. وقد أشار بول سالم من معهد الشرق الأوسط إلى أن "المخاطر تكمن في أن التصعيد العسكري من جانب إسرائيل ضد إيران قد يخرج عن السيطرة، مع رد الأخيرة بهجمات على سفن شحن النفط ومرافق الإنتاج في الخليج، مما قد يؤدي إلى إشعال أزمة طاقة وأزمة اقتصادية عالمية". وأضاف أن إيران قد "تقرر أيضاً إعادة بناء قوة الردع المفقودة من خلال التسرع في تطوير سلاح نووي، وهو ما من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى اندلاع حرب مع إسرائيل والولايات المتحدة". ويرى آخرون أن هذا هو السبب الذي دفع إدارة ترامب إلى استغلال ضعف إيران من خلال الدبلوماسية التي تحد من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن السلاح النووي أمر لا مفر منه"، مضيفًا أنه يرى "احتمال المفاوضات"."وختمت الصحيفة، "في سوريا، يعتقد المحللون أن إيران قد تحاول بعناية العودة إلى هناك، مستغلة الفراغ الأمني والاضطرابات المحتملة بين الأقليات العرقية. وقال الصحفي السوري إبراهيم حميدي: "نحن جميعًا نعلم أن إيران خسرت بشكل كبير بسقوط الأسد. ونعلم أيضًا أن إيران لديها صبر". وأضاف: "في الوقت الحالي، تتخذ طهران بضع خطوات إلى الوراء لتقرر كيفية التعامل مع هذا الواقع"."