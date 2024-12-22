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هل سيشارك بايدن في حفل تنصيب ترامب؟

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:15
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أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، أنه سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل.

وعندما سأله مضيف برنامج MeidasTouch، بن ميسيلاس، عما إذا كان سيحضر حفل التنصيب، قال بايدن: "بالطبع سأحضر".
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وقال البيت الأبيض، الشهر الماضي، إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيحضران حفل تنصيب ترامب.

وفي آب، تعهد بايدن بحضور حفل تنصيب ترامب في كانون الثاني 2025 إذا أعيد انتخابه، وهو ما حدث بالفعل.
 
وقال نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، أندرو بيتس: "وعد الرئيس بحضور تنصيب من فاز في الانتخابات، وسيفي هو والسيدة الأولى بهذا الوعد ويحضران حفل التنصيب".

ولم يحضر ترامب تنصيب بايدن عام 2021 لأنه كان يواجه ردود فعل عنيفة بشأن أفعاله المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي في وقت سابق من ذلك الشهر.
 
وأضاف بيتس أن بايدن ينظر إلى حضور التنصيب "كدليل مهم على الالتزام بقيمنا الديمقراطية واحترام إرادة الشعب بينما نستمر في توفير انتقال منظم وفعال". (العربية) 
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