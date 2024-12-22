"السنوار الجديد".. من هو الأسير الذي تخشى إسرائيل إطلاق سراحه؟

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ أوساطاً في الحكومة الإسرائيليّة تُبدي تخوفها من إطلاق سراح عدد من قادة الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية أن يتحوّل أحدهم إلى "سنوار جديد".وفي الوقت الذي تتصدر فيه صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في إسرائيل، فقد طرح مسؤول إسرائيلي اسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة حماس في غزة، يحيي السنوار.ونقلت صحيفة "معاريف" عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن "بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، الأسير إبراهيم حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام بالسجن المؤبد".ويشير هراري إلى الأسير "عباس السيّد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس".ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية، وفق الجنرال الإسرائيلي. (عربي 21)