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حريق كبير في مطعم شهير في مصر

Lebanon 24
22-12-2024 | 08:33
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اندلع حريق كبير في أحد المطاعم الشهيرة محافظة الجيزة في مصر.
وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مصحوبة بسيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، بحسب وسائل إعلام محلية.
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كما هرعت فرق الإسعاف إلى المكان تحسبًا لوقوع إصابات بين السكان أو المارة. (العربية)

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