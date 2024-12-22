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نائبة أوكرانية: الجيش ينهار بسبب القرارات المتخذة من قبل القيادة

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:52
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كشفت نائبة البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا سبب انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة.
وكتبت بيزوغلايا عبر قناتها على "تلغرام": "أمام أعين الجنرالات يزدهر الفساد وتفوح رائحته المنتنة، وهذا يفسر سبب انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة".
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وأضافت: "الجيش ينهار بسبب نوعية الإدارة والقرارات المتخذة من قبل القيادة العليا".
ووفقا لها، فإن أحد أسلحة القوات الرئيسية للجيش الأوكراني وهو سلاح المشاة، يرسل قادتها الأوكرانيون جنوده إلى الجبهة دون أي استطلاع مسبق للمنطقة أو تواصل مع باقي الوحدات.
ووصفت بيزوغلايا وضع المجندين الأوكران بأنه العبودية، مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن القرارات اليومية "الغبية والمتخلفة" للقيادة العسكرية. (روسيا اليوم)
 
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