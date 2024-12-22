أزمة كهرباء... لماذا غرقت إيران في الظلام؟

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سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على أزمة الطاقة في إيران، والتي دفعت بالعديد من الشركات والمؤسسات الحكومية إلى الإغلاق.وقلصت الحكومة ساعات عمل بعض أقسامها، فيما تحولت جامعات ومدارس إلى الدراسة عن بعد، وغرقت الشوارع في الظلام.وبحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، فإن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ سنوات، أدت إلى ما يحصل اليوم في إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة، على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم.وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب تلفزيوني مباشر إلى شعبه هذا الشهر: "نحن نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والمال والبيئة. كل هذه الأمور على مستوى يمكن أن يتحوّل إلى أزمة".وبينما كانت إيران تكافح مع مشاكل البنية التحتية لسنوات، فقد حذر الرئيس من أن المشكلة وصلت إلى نقطة حرجة. (عربي21)