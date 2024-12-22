17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لتأهيل عناصر استخباراتية... اسرائيل بدأت دورات لتعليم اللهجة والثقافة اليمنية
Lebanon 24
22-12-2024
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
على عكس حركة "حماس" و"حزب الله"، "تشكل حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تحديا لم تواجهه المخابرات الإسرائيلية من قبل"، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية.
وجاء في "معاريف" أنه "حتى قبل عام وشهرين تقريبا، لم يكن الحوثيون في اليمن هدفا للمراقبة من قبل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، وطوال السنوات الماضية، لم يكن الحوثيون يشكلون تهديدا لإسرائيل، ولا حتى تهديدا ثانويا، إذ كان ترتيب أولوية اهتمام المخابرات الإسرائيلية بالحوثيين هو الأدنى، وحسب مسؤولين عسكريين، كان هذا الترتيب شبه معدوم".
Advertisement
ولكن "منذ أكثر من عام، بدأ الحوثيون التحرك والقتال بشكل مباشر ضد إسرائيل، وأدركت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أن مسألة جمع المعلومات الاستخبارية، وكذلك تحليل المعلومات التي تصل إلى إسرائيل، تتطلب مهارة المتحدثين باللغة اليمنية: تحدثا وقراءة، وكذلك فهم العقلية والثقافة اليمنية، ومعرفة القبلية اليمنية.. لكن هنا واجهت قسم الاستخبارات مشكلة مزدوجة.. وفي معظم المجالات التي تتطلب جمع معلومات استخباراتية، يتم التحدث باللغة العربية، باستثناء إيران، هذا إلى جانب أن كل منطقة في البلاد وكل دولة عربية لها لهجتها الخاصة"، أوردت "معاريف" في تقريرها.
وأشار التقرير إلى أنه "على مر السنين، عرف سلاح الاستخبارات كيفية نقل أفراد المخابرات من منطقة إلى أخرى وفقا للقيود والتحديات العملياتية، مع إجراء تعديلات طفيفة في تعلم المتحدثين باللغة العربية وفقا للهجة اللازمة، لكن المشهد اليمني حدث مختلف عن وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، فاللغة اليمنية ليست مثل اللغة العربية، ومن ناحية أخرى اكتشفوا في مجتمع المخابرات أنه لا يوجد في إسرائيل شباب وشابات يعرفون اللغة اليمنية على مستوى القراءة والكتابة".
ووفق "معاريف"، فإن "آخر هجرة عظيمة من اليمن كانت "البساط السحري" وقد جرت بين عامي 1949 و1950، حيث تخلى معظم المهاجرين عن لغتهم الأم اليمنية، وبدأوا يتحدثون العبرية بانتظام، سواء في منازلهم أو في التجمعات الاجتماعية لأفراد المجتمع. لذا، وعلى عكس لغات المهاجرين الأخرى، لم تكن اللغة اليمنية متجذرة في الأجيال الشابة".
و"في غضون ذلك، تم مؤخرا افتتاح فصل دراسي لتعليم اللغة اليمنية، بالإضافة إلى دراسات حول الثقافة والقبلية في اليمن، في قاعدة تدريب فيلق المخابرات في "HD15"، والهدف هو تدريب مجموعات من رجال المخابرات الذين سيديرون مكتب المخابرات "اليمني""- ذكرت " معاريف".
ولفت التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتجنيد بعض المعلمين الناطقين باللهجة اليمنية الذين سيقومون بتعليم قوات المخابرات القراءة والكتابة والتحدث باللغة اليمنية، وفي الوقت نفسه، تحاول شبكة "AMN" دراسة عقلية الحوثيين في ضوء حقيقة أن السعودية شنت حرب استنزاف ضدهم، وقتلت عددا كبيرا من الحوثيين، بل واضطرت في مراحل معينة إلى مواجهة حملة أدت إلى مقتلهم. واتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في القتال، لكن من الناحية العملية، لم يُهزم الحوثيون، واضطرت السعودية إلى وقف القتال دون نجاح يذكر".
ونقلت "معاريف" عن مسؤول عسكري قوله: "نعمل على جمع أهداف نوعية للتأثير على الحوثيين، لكن من الواضح لنا أن هذا تحد لم نعرفه من قبل".
يشار إلى أنه "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات الهجوم الإسرائيلي، يستهدف "الحوثيون" بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في عدة بحار، كما يستهدفون تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية.
في حين ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين، كما قصفت إسرائيل عدة مناطق في اليمن أيضا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
07:00 | 2024-12-22
22/12/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
02:03 | 2024-12-22
22/12/2024 02:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
09:05 | 2024-12-22
22/12/2024 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
12:38 | 2024-12-22
22/12/2024 12:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
06:22 | 2024-12-22
22/12/2024 06:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:17 | 2024-12-22
خلافات وصعوبات كبيرة بين حماس وإسرائيل في مفاوضات غزّة
17:54 | 2024-12-22
وفاة سيدة حرقاً في مترو في نيويورك
17:32 | 2024-12-22
ترامب يفضّل السماح باستمرار "تيك توك"
16:54 | 2024-12-22
عبد العاطي ولافروف يبحثان الملف السوري وتطورات غزة
16:27 | 2024-12-22
في ملف دعم المقاتلين الأكراد... فيدان يرجح نهجا مختلفا لترامب
16:00 | 2024-12-22
معلومات عن أسوأ "فروع أمنية" عذبت السوريين.. تعرفوا إليها
فيديو
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
23/12/2024 01:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
23/12/2024 01:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
01:55 | 2024-12-21
23/12/2024 01:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24