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ترامب سينشئ منظومة دفاع صاروخي جديد في الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:44
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيعمل على إنشاء نظام دفاعي صاروخي جديد أميركي الصنع بالكامل للبلاد.


وصرح ترامب خلال مؤتمر "نقطة تحول الولايات المتحدة" الذي يقام في ولاية أريزونا، أنه سوف يأمر الجيش بالبدء في بناء درع دفاعية صاروخية كبيرة (قبة حديدية) ستصنع بالكامل في الولايات المتحدة.
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وأضاف ترامب، أن الرئيس الاميركي الراحل دونالد ريغان كان يعتزم بناء نظام دفاع صاروخي مماثل، إلا أن الجيش الأميركى كان يفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة، حسب قوله.

وأعرب دونالد ترامب عن ثقته في أن القدرات الدفاعية الحالية تسمح للولايات المتحدة بـ"إصابة الإبرة في السماء".

يذكر أن حفل تنصيب المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيتم في الـ20 من كانون الثاني القادم بالبيت الأبيض. (روسيا اليوم)


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