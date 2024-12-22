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عربي-دولي

ترامب يفضّل السماح باستمرار "تيك توك"

Lebanon 24
22-12-2024 | 17:32
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنّه "يفضّل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل"، موضحاً أنه "حصل على مليارات المشاهدات عبر هذه المنصة خلال حملته الرئاسية.
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وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمام مؤيديه: "أعتقد أنه سيتعيّن علينا البدء في التفكير لأننا، مثلما تعلمون، استخدمنا تيك توك، وحظينا باستجابة رائعة بمليارات المشاهدات".

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