ترامب يفضّل السماح باستمرار "تيك توك"

Advertisement

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنّه "يفضّل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل"، موضحاً أنه "حصل على مليارات المشاهدات عبر هذه المنصة خلال حملته الرئاسية.وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.