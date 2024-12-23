معركة أسماء الأسد لطلب الطلاق من بشار.. تفاصيل جديدة تُكشف

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وبحسب تقارير نشرتها مواقع تركية وأجنبية، فإن طلب أسماء الطلاق جاء بعد أسبوعين من هروب العائلة إلى موسكو عقب سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة المسلحة. ويقال إن رغبتها في الانتقال إلى لندن، حيث تأمل في تلقي رعاية صحية أفضل، كانت أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه الخطوة.واختارت أسماء لندن كوجهة أولى بعد موسكو، كونها ولدت وعاشت فترة طويلة فيها، وحملت جنسيتها.وقال موقع "آ هبر" التركي، وهو أول من أورد التقارير، إن أسماء بدأت إلى جانب والدتها سحر العطري بالتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الأسد والطلاق منه عبر المحاكم الروسية، إلى جانب سعيها للحصول على إذن لمغادرة موسكو.وبحسب الصحيفة، فإن هدف أسماء الحقيقي من مغادرة موسكو "سيتضح خلال الفترة المقبلة، وسيتبين ما إذا كانت تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء عالقة في موسكو".لكن، وبحسب الخبراء، فإن رحلة أسماء إلى لندن قد لا تتم، بسبب ملف السيدة الأولى السابقة المزدحم بالعراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضدها، والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة. (24.ae)