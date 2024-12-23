Advertisement

عربي-دولي

معركة أسماء الأسد لطلب الطلاق من بشار.. تفاصيل جديدة تُكشف

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1296433-638705430685308003.png
Doc-P-1296433-638705430685308003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، معركة قانونية للانفصال عن زوجها، بمساعدة من والدتها، حيث تسعى للانتقال من موسكو إلى المملكة المتحدة، التي تحمل جنسيتها، وذلك بسبب استيائها العميق من الوضع الحالي وحاجتها إلى متابعة دقيقة مع أطباء متخصصين لعلاجها من سرطان الدم.
Advertisement

وبحسب تقارير نشرتها مواقع تركية وأجنبية، فإن طلب أسماء الطلاق جاء بعد أسبوعين من هروب العائلة إلى موسكو عقب سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة المسلحة. ويقال إن رغبتها في الانتقال إلى لندن، حيث تأمل في تلقي رعاية صحية أفضل، كانت أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه الخطوة.

واختارت أسماء لندن كوجهة أولى بعد موسكو، كونها ولدت وعاشت فترة طويلة فيها، وحملت جنسيتها. 

وقال موقع "آ هبر" التركي، وهو أول من أورد التقارير، إن أسماء بدأت إلى جانب والدتها سحر العطري بالتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الأسد والطلاق منه عبر المحاكم الروسية، إلى جانب سعيها للحصول على إذن لمغادرة موسكو. 

وبحسب الصحيفة، فإن هدف أسماء الحقيقي من مغادرة موسكو "سيتضح خلال الفترة المقبلة، وسيتبين ما إذا كانت تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء عالقة في موسكو".

لكن، وبحسب الخبراء، فإن رحلة أسماء إلى لندن قد لا تتم، بسبب ملف السيدة الأولى السابقة المزدحم بالعراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضدها، والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة. (24.ae) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-12-23
06:06 | 2024-12-23
05:55 | 2024-12-23
05:43 | 2024-12-23
05:30 | 2024-12-23
05:29 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24