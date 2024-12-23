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عربي-دولي
في لقاء بعيد عن السياسية.. الشرع يلتقي فنانين وصانعي محتوى
Lebanon 24
23-12-2024
|
03:16
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استضاف القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عدداً من المشاهير والإعلاميين خلال لقاء ودي في العاصمة دمشق، من بينهم الرحالتان الأردنيان وصانعا المحتوى قاسم حتو، المعروف بـ"ابن حتوتة"، وجهاد حطاب، المعروف بـ"جو حطاب".
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وظهرت صورة جماعية جمعت الشرع مع الحضور، بمن فيهم ابن حتوتة وجو حطاب، برفقة مشاهير وإعلاميين آخرين.
وعبر ابن حتوتة عن انطباعاته حول اللقاء من خلال منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أول ما وصلت دمشق، تفاجأت بدعوة من فريق السيد أحمد الشرع مشكورين للقاء ودي مع مجموعة من الإعلاميين. شاركنا حواراً حول المخاوف والتطلعات المستقبلية، وكانت فرصة طيبة وأحاديث فيها أمل بمستقبل مشرق لسوريا العظيمة".
من جهته، نشر جو حطاب مقطع فيديو من الجامع الأموي في دمشق، تحدث فيه عن مشاعره تجاه الأوضاع التي تعيشها سوريا، معبراً عن أمله في مستقبل مشرق.
وأكد أن رسالة الحرية والأمل تسود البلاد، مشيراً إلى أن الشعب السوري يستحق السلام والكرامة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتحديات.
الفيديو الذي نشره جو حطاب حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المتابعون عن دعمهم لرسالته، وتمنوا مستقبلاً أفضل لسوريا وشعبها.
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