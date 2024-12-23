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عربي-دولي

تضم نحو 100 آلية.. حشود أميركية وأرتال عسكرية تتحرك باتجاه شمال الرقة

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:54
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تحركت حشود أميركية كبيرة وأرتال من الشاحنات المحملة بالمدرعات الثقيلة من قاعدة حقل العمر النفطي باتجاه شمال الرقة، وفق ما أفاد شهود عيان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القافلة ضمت نحو 100 آلية، تزامن معها تسيير دوريات أميركية مكثفة في المنطقة.
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وذكر شهود أن دورية عسكرية مؤلفة من 3 مدرعات تجولت في ريف كوباني الجنوبي وبلدة صرين.

كما تجولت دورية مؤلفة من 5 مدرعات في ريف دير الزور الشرقي انطلاقا من بلدة الكشكية وصولا لبلدة الحوايج على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وبعد انتهاء الهدنة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في مدينة عين العرب (كوباني)، لا تزال المنطقة تشهد هدوءا نسبيا.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال 48 ساعة الفائتة اشتباكات وتبادلا للقصف بين الطرفين في سدّي قرقوزاق وتشرين.(سكاي نيوز)


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