خبرٌ يكشف الحقيقة.. هل طلبت أسماء الأسد الطلاق من زوجها بشار بعد انتقالهما إلى روسيا؟

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أعلن الكرملين أن التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق غير صحيحة.كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف: "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع". (سكاي نيوز)