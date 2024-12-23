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إقتصاد

من صندوق النقد الدوليّ... أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:02
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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن كييف تلقت 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستُخصص لأوجه الإنفاق الرئيسية في الميزانية.

ومن جهته قال وزير المالية سيرجي مارتشنكو إن إجمالي ما تلقته أوكرانيا من صندوق النقد الدولي منذ بداية هذا العام بلغ 5.4 مليار دولار. (سكاي نيوز)
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