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كان من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري.. طلال مخلوف يسلم أسلحته

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:43
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أجرى اللواء طلال مخلوف، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش السوري، تسوية مع الحكومة السورية الانتقالية وسلم الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها.

ووفقا لما ذكره المرصد السوري، فإن مخلوف أجرى التسوية في مركز حكومي رسمي وسلم الأسلحة التي كان يمتلكها.
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وقال مخلوف في تصريح: "تعاملت الهيئة معنا باحترام ولطف شديدين، وهذا يدل أنهم يفكرون بمنطق الدولة، هذا المنطق أشعرني بالأمان"، مشيرا إلى أنه "سابقا كنا نشعر أن هناك خللا كبيراً".

وأشار إلى أنه "الآن بالصراحة والطيبة في التعامل معنا شعرنا أننا أولاد البلد وهذا بلدنا وسبق فيه"، متوجها إلى زملائه الضباط قائلا: "لا داعي للتخوف، طالما الواحد لا يخاف من أي شيء قام به، يجب أن يخدم بلده، وهذا الأمر الطبيعي وهم يعملون كدولة".

يذكر أن مخلوف  كان من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري، حيث ترأس لواء "105 حرس جمهوري"، الذي كان يعد من الألوية الهجومية البارزة التي شاركت في قمع الاحتجاجات في عام 2011، حيث كان له دور محوري في العمليات العسكرية التي استهدفت المتظاهرين في مناطق مثل دوما وحرستا بريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا.

وخلال المعارك التي شهدتها دمشق، أعلن عن اعتقال عدد من الضباط الكبار في النظام، وكان مخلوف من بين هؤلاء.

يذكر أنه في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من عائلة مخلوف، بسبب اتهامات متعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج.
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