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عربي-دولي

حدث فلكي مهم ينتظر العالم.. ماذا سيحصل ليلة الثلاثاء؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:21
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يقترب كويكب بحجم مبنى ضخم من الأرض، وفق ما قالته وكالة الفضاء الأميركية، مشيرة إلى أن سرعته عند الاقتراب منها ستصل إلى نحو 15 ميلا في الساعة.

وطمأن الخبراء بأن سيناريو اصطدام الكويكب بالأرض لا توجد فرصة لحدوثه، وذلك بعد انتشار تحذيرات من نتائج كارثية حال اصطدامه.
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ويحمل الكويكب الاسم الكودي "إكس إن 1" 2024، ويتراوح قطر الكويكب بين 29 إلى 70 مترًا، وفقا لجيس لي عالم الفلك في مرصد جرينتش الملك.

وتابع: "إذا حدث اصطدام بين هذا الكويكب والأرض سيؤدي ذلك إلى حدوث انفجار يكافئ 12 مليون طن من مادي تي إن تي".

وأضاف: "سيكون حجم المساحة التي تتعرض للتدمير نحو ألفي كيلومتر"، وأن "هذا الحدث يذكر البشرية بخطورة احتمال اصطدام الأرض بكويكبات ضخمة".

وتم اكتشاف هذا الكويكب في الـ12 من كانون الاول الجاري، وأفادت وكالة "ناسا" أنه قريب من الأرض دون أن تبدأ تصنيفه باعتباره تهديدا لها.

وبحسب إحصائيات "ناسا"، فإن الكويكب من المتوقع أن يصل ليلة الـ24 من كانون الأول. (إرم نيوز)

عربي-دولي

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