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عربي-دولي

تركيا: لن نسمح بأي تهديدات تمس سيادة الأراضي السورية

Lebanon 24
23-12-2024 | 14:05
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حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، من أن أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا سيكون تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لتركيا، مؤكدا على الموقف الثابت لبلاده في هذا الشأن.
وخلال تصريحاته عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "يجب حماية وحدة أراضي سوريا، وهذا خط أحمر بالنسبة لتركيا، ولن نتراجع أبداً عن هذا المبدأ".
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وأضاف أن تركيا "لن تسمح بأي تهديدات تمس سيادة الأراضي السورية".
وأوضح أردوغان أن موقف بلاده الثابت يتمثل في "حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا في جميع الظروف".
كما شدد على أن استقرار سوريا يعتبر أساسيا لاستقرار المنطقة بأسرها، قائلا: "استقرار سوريا هو مصدر الاستقرار والثقة للمنطقة بأكملها".
وأكد الرئيس التركي أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري في تعزيز مكاسبه وتحقيق تطلعاته المستقبلية، لافتا إلى أن بلاده تجري حوارات وثيقة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في إطار تعزيز التعاون والتفاهم المشترك.
وأشار إلى أن تركيا ترفض بشكل قاطع وجود أي منظمة إرهابية في مستقبل سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب ستظل أولوية تركيا في سياستها تجاه سوريا. (سكاي نيوز)
 
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