12800 سوري غادروا الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

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أعلن مصدر في وزارة الداخلية الأردنية عودة 12800 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد.ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن المصدر نفسه إن" من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين"، منوها إلى أن "الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين".وتوقع المصدر "عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم في قادم الأيام"، مشيرا إلى أن "الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم"، لافتا إلى أن" معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم".