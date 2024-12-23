Advertisement

عربي-دولي

"الحوثي" تعلن مهاجمة هدفين عسكريين وسط وجنوب إسرائيل

Lebanon 24
23-12-2024 | 16:03
A-
A+

Doc-P-1296778-638705919149074356.jpg
Doc-P-1296778-638705919149074356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.
جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.
Advertisement
وقال سريع، إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان (جنوب) ويافا (وسط) المحتلتين، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح".
وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:13 | 2024-12-23
17:58 | 2024-12-23
17:30 | 2024-12-23
16:54 | 2024-12-23
16:37 | 2024-12-23
15:27 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24