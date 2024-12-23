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عربي-دولي
"الحوثي" تعلن مهاجمة هدفين عسكريين وسط وجنوب إسرائيل
Lebanon 24
23-12-2024
|
16:03
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.
جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.
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وقال سريع، إن قوات الجماعة "نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان (جنوب) ويافا (وسط) المحتلتين، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح".
وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".
(الاناضول)
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