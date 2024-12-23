حماس: العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع

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قال أبو عبيدة، متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، إن مصير بعض الأسرى الإسرائيليين مرهون بتقدم جيشهم "مئات الأمتار في مناطق تتعرض للعدوان" في قطاع غزة.جاء ذلك في سلسلة منشورات لأبو عبيدة على منصة تلغرام، بعد وقت قصير من ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إحراز "تقدم" في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، دون ربط ذلك بموعد زمني محدد، وسط اتهامات المعارضة له بأنه يتعمد تخريب المفاوضات مع الحركة وعدم إنهاء الحرب.وقال أبو عبيدة : "بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".وأضاف: "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".وشدد أبو عبيدة على أن "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني".وحذّر من أن "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان"، دون مزيد من التوضيح. (الاناضول)