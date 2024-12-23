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عقبات ونقاط خلافية بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
23-12-2024 | 17:58
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صعوبات وعقبات مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات مع حماس لكنها مستمرة".
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وأكد المصدر أنه "من الصعب توقع أن توافق حماس على صفقة دون إنهاء الحرب بشكل كامل".
وأشار إلى أنه "لم تصل قائمة الرهائن الأحياء من حماس، ولم ترد بقبول الصفقة".

واختتم بالقول إن "التقييم الإسرائيلي يفيد بأنه من المشكوك فيه التوصل إلى صفقة خلال أسبوع، وأن الأمل هو موعد تنصيب دونالد ترامب في كانون الثاني".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الصفقة مع حماس ليست في متناول اليد".

وأكد أنه "رغم التقدم في المفاوضات لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الخلافية الأساسية".

وأوضح أن "إسرائيل لم توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا أو الإنهاء الكامل للحرب".
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