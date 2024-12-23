19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حالة الطوارئ في نيجيريا بسبب مرض فيروسي
Lebanon 24
23-12-2024
|
18:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا يوم الإثنين إطلاق مركز للاستجابة للطوارئ بعد تسجيل 190 حالة وفاة بسبب حمى لاسا، وهو مرض فيروسي.
وينتقل المرض بشكل رئيسي إلى البشر عن طريق ملامسة أطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول أو براز القوارض، وأصاب 1154 شخصاً في ست ولايات نيجيرية.
Advertisement
وتتراوح فترة حضانة حمّى لاسا بين يومين و21 يوماً.
وقال جيدي إدريس رئيس مركز مكافحة الأمراض إن "التقييم الذي أجراه المركز صنف مخاطر المرض على أنها مرتفعة ممّا دفع إلى تفعيل مركز عمليات الطوارئ لمواجهة تفشي المرض".
وأضاف إدريس في مؤتمر صحفي: "تحدث الإصابات طوال العام لكن ذروة انتقال العدوى تكون عادة بين أكتوبر ومايو تزامنا مع موسم الجفاف عندما يزداد تعرض البشر للقوارض".
وسيعمل المركز على ضمان التنسيق السلس للسيطرة على تفشي المرض وإدارته.
وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع وقد يؤدي الفيروس في الحالات الأكثر خطورة إلى الوفاة.
ويمكن أن ينتقل أيضاً بين البشر من خلال الملامسة المباشرة لدم شخص مصاب بالعدوى أو بوله أو برازه أو غير ذلك من إفرازات جسمه.
وتصنف منظمة الصحة العالمية حمّى لاسا مرضا ذا أولوية بسبب احتمال أن يتحوّل إلى وباء وعدم وجود لقاحات معتمدة لعلاجه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)
Lebanon 24
بعد حرق شجرة الميلاد في سوريا.. اليكم ما نشرته سيرين عبد النور (صورة)
12:35 | 2024-12-23
23/12/2024 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
04:43 | 2024-12-23
23/12/2024 04:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة اتصال راغب علامة المثير للجدل.. الفنان عبدالله بالخير يكشف
Lebanon 24
هذه حقيقة اتصال راغب علامة المثير للجدل.. الفنان عبدالله بالخير يكشف
14:32 | 2024-12-23
23/12/2024 02:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ منسوب لراغب علامة عن نصرالله يثير ضجّة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كلامٌ منسوب لراغب علامة عن نصرالله يثير ضجّة.. شاهدوا الفيديو
13:08 | 2024-12-23
23/12/2024 01:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في الضاحية.. والسبب "راغب علامة" (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة في الضاحية.. والسبب "راغب علامة" (فيديو)
16:28 | 2024-12-23
23/12/2024 04:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:33 | 2024-12-24
"أقوى تكويعة لهذا العام"... سوريون يعلقون على تصريح بشار الجعفري بشأن الأسد
02:31 | 2024-12-24
محملة بكميات كبيرة من المخدرات.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب عبر الحدود
02:24 | 2024-12-24
بعد دوي صافرات الإنذار... إصابات بين إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ
02:20 | 2024-12-24
الكنيست الاسرائيلي يُمدّد حالة الطوارئ حتى كانون الأول 2025
02:19 | 2024-12-24
مشاهد مروعة: رجل أشعل امرأة داخل المترو ووقف يشاهد موتها ببرودة!
01:31 | 2024-12-24
إيران: العلاقات الجيدة بين موسكو وطهران تخدم المنطقة كلها
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
24/12/2024 10:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
24/12/2024 10:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
24/12/2024 10:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24