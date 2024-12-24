إيران: العلاقات الجيدة بين موسكو وطهران تخدم المنطقة كلها

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أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف تمسّك كبار المسؤولين في روسيا وإيران بتطوير العلاقات بين البلدين، وبلوغها أعلى المستويات.وجاء تصريح المسؤول الإيراني خلال لقائه مع نائبي رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيليف، وأليكسي أوفرتشوك في طهران أمس.وقال عارف خلال اللقاء: "من المهم تأكيد استخدام القدرات المتاحة في العلاقات بين البلدين بقدر المستطاع، ونحن على يقين أن تطوير العلاقات سيكون لمصلحة المنطقة فضلا عن مصلحة البلدين".وأضاف: "تتعاون إيران وروسيا في إطار الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، و"بريكس"، و"شانغهاي للتعاون"، وهناك إمكانية لتوسيع هذا التعاون"، مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين.من جهتهما، أشار نائبا رئيس الوزراء الروسي إلى اهتمام روسيا بتعميق العلاقات مع إيران، وقدما تقريرا عن سير تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، بما فيها في قطاع النقل والترانزيت.