Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإيرانية: نبحث إعادة فتح سفارتنا في دمشق

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1296906-638706342791798799.jpeg
Doc-P-1296906-638706342791798799.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقا، أكدت الحكومة الإيرانية أن مباحثات دبلوماسية تجري من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك".
Advertisement

وحدة سوريا
أما في ما يتعلق بالحكومة السورية، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، حسين بورفرزانه، أن السلطات السورية علّقت الرحلات الجوية الإيرانية حتى 22 كانون الثاني، إلا أن بعضها استمر عبر تصاريح خاصة، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إيلنا".

أتى ذلك، بعدما أكدت إيران، أمس الاثنين، أنه "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا عقب سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقال الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "ليس لدينا اتصال مباشر مع السلطة الحاكمة في دمشق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-12-24
06:56 | 2024-12-24
06:45 | 2024-12-24
06:40 | 2024-12-24
06:22 | 2024-12-24
06:05 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24