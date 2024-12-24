الحكومة الإيرانية: نبحث إعادة فتح سفارتنا في دمشق

في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقا، أكدت الحكومة الإيرانية أن مباحثات دبلوماسية تجري من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران.

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك".أما في ما يتعلق بالحكومة السورية، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.على صعيد آخر، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، حسين بورفرزانه، أن السلطات السورية علّقت الرحلات الجوية الإيرانية حتى 22 كانون الثاني، إلا أن بعضها استمر عبر تصاريح خاصة، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إيلنا".أتى ذلك، بعدما أكدت إيران، أمس الاثنين، أنه "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا عقب سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقال الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "ليس لدينا اتصال مباشر مع السلطة الحاكمة في دمشق".