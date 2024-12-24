خبر جديد يكشف مصير أوستن تايس في سوريا.. هل لا يزال على قيد الحياة؟

كشفت منظمة "هوستيج إيد وورلد وايد" الأميركية، أنها تعتقد أن الصحافي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، رغم أنها لم تقدم معلومات ملموسة عن مكان وجوده.

وأوضح نزار زكا من منظمة "هوستيج إيد وورلد وايد" الأميركية: "لدينا بيانات تفيد بأن أوستن على قيد الحياة حتى كانون الثاني 2024، لكن رئيس الولايات المتحدة قال في آب إنه على قيد الحياة، ونحن متأكدون من أنه على قيد الحياة اليوم"، وفق ما نقلت وكالة "فرنس برس".

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يشار إلى أن تايس جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وكان يعمل صحافيا بالقطعة حين اختطف في عام 2012 أثناء تغطيته للأحداث التي اندلعت ضد الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. (العربية)