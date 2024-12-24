الخطوط الجوية الأميركية تعلق كافة رحلاتها.. ما السبب؟

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية اليوم الثلاثاء، تعليق الخطوط الجوية الأميركية كافة رحلاتها بسبب خلل فني.

ولاحقاً، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية عن عودة رحلات "أميركان إيرلاينز" للعمل بعد توقف.