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إقتصاد

الخطوط الجوية الأميركية تعلق كافة رحلاتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:59
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية اليوم الثلاثاء، تعليق الخطوط الجوية الأميركية كافة رحلاتها بسبب خلل فني.
 
ولاحقاً، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية عن عودة رحلات "أميركان إيرلاينز" للعمل بعد توقف. 
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