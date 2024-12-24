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إتّفاق على حلّ كافة الفصائل العسكرية في سوريا

Lebanon 24
24-12-2024 | 08:20
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أعلنت إدراة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحلّ كافة الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة والبدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة وتجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق. (روسيا اليوم)
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